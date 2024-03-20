FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? (2024 FED mart ayı PPK faiz kararı)

Mart ayı FED faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak olan mart ayı FED faiz kararına çevrildi. Ocak ayında FED, yılın ilk faiz kararını 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 20 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.
Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.
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