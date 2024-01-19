Bitcoin'de ETF coşkusu kısa sürdü: Kan kaybı devam ediyor

Kripto para piyasalarında spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) onayının pozitif etkisi kısa sürdü. Bitcoin ETF heyecanı ile ortaya çıkan spekülatif talep kısa sürede dağıldı.

Geçen hafta 49 bin doları test eden Bitcoin, dün 40 bin 700 doların altını gördü. En büyük kripto varlık, Asya piyasalarında 40 bin doların altını gördü.



Bitcoin, spot ETF onayının geldiği 11 Ocak'tan bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti. BTC, bugün 41 bin 160 dolar civarında alıcı buluyor.



Kripto paralardaki düşüşte faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması da etkili oldu. Ayrıca Ortadoğu ve Ukrayna-Rusya hattında artan gerilim riskli varlıklara olan talebi azalttı.

Bitcoin fiyatının geçen yıl yüzde 150'nin üzerinde artış gösterdiğini belirten analistler, olası düzeltmeler için yatırımcıları uyardı.



Bloomberg'e göre spot Bitcoin ETF’leri ilk 3 işlem gününde 10 milyar dolar gibi rekor işlem hacmine ulaşmıştı.

