Chiliz (CHZ) coin nedir? (CHZ coin nasıl alınır?)

Spor takımları ve ilgili kuruluşlar ile taraftarlar arasında bir değişim aracı olarak kullanılabilen Chiliz, kripto para dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.



CHILIZ COIN NEDİR?



Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018’de piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin, spor ve e-spor dünyasında yaygınlaşan bir kripto para birimidir.

Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve bir ERC-20 token’ı olan Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.



Socios ve Chiliz ekibi birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini hedefliyor.



CHILIZ COIN NASIL ALINIR?



CHZ satın almak için güvenilir borsalardan birine kaydolup, kripto para borsasındaki hesabınıza bakiye yükleyerek işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.