El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi

El Salvador Kongresi, hükümetin sosyal ve ekonomik kalkınma programlarına Bitcoin bağışı yapan yabancılara hızlandırılmış vatandaşlık veren göç yasasını kabul etti. Yasanın önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.



Düzenlemede El Salvador Başkanı Nayip Bukele'nin kalkınma projelerine atıfta bulundu. El Salvador'un ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek isteyenlerin Bitcoin ile bağış yapabileceği kaydedildi. Yasada asgari bağış şartı belirtilmedi.



El Salvador vatandaşlığı için beş yıllık daimi ikamet şartı bulunuyordu. Ülkede vatandaşı eşi olanların ise 2 yıl zorunlu ikamet etmesi gerekiyordu. Böylece vatandaşlık almak isteyenler için mevcut kriterlerin atlanması öngörülüyor.



Orta Amerika ülkesi, 2021 yılında Bitcoin'i ulusal para birimi haline getirmişti. Ülkede nakit sıkıntısı çeken hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir finansman için görüşme yapıyor. IMF, Bitcoin'in ödeme aracı olarak kullanılmasına mesafeli yaklaşıyor.



Yasaların peş peşe başkanlığı yasaklamasına rağmen Bukele, 4 Şubat'ta yapılacak seçimler için yeniden aday olmuştu. El Salvador'un en üst mahkemesi 2021 yılında Bukele'nin yeniden seçilebileceğine hükmetmişti. Bu kara ABD de dahil olmak üzere uluslararası alanda kınanmıştı.

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