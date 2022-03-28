EOS coin nedir, nasıl alınır?

Block.one şirketi tarafından geliştirilen EOS, çoğunlukla iş amaçlı kullanılıyor ve EOS ekosisteminde yer alan merkeziyetsiz uygulamaları fonlamak için de "pay" (stake) işlevi görüyor.

EOS geliştiricileri, binlerce işlemi dPoS-konsensüs mekanizması ile verimli bir şekilde hesaplanabildiğini iddia ediyor.



Geliştiriciler aynı zamanda program işlemlerinin birden çok işlemci arasında paylaştırıldığı paralel işlemleri uygulamayı da amaçlıyor.

EOS NASIL SATIN ALINIR?



EOS satışı yapan tüm kripto para borsalarından, bu kripto parayı satın alabilirsiniz.

EOS; Binance, Coinbase, Bitfinex ve Huobi Global piyasaları içerisinde listeleniyor.