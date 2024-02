Kripto para dünyasını sarsmıştı: Do Kwon, ABD'ye iade ediliyor

Karadağ'ın, geçen yıl tutuklanan ve 4 ay hapis cezasına çarptırılan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'u ABD'ye iade etme kararı aldığı bildirildi.



Karadağ Yüksek Mahkemesince yapılan açıklamada, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlama" suçuyla kırmızı bültenle aranan, ülkede "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan Mart 2023'te tutuklanan ve Haziran 2023'te 4 ay hapis cezasına çarptırılan Do'nun, ABD'ye teslim edilmesi kararı alındığı belirtildi.



Açıklamada, Güney Kore'nin Do'yu iade talebinin mahkemece reddedildiği de yer alırken, Do'nun avukatları söz konusu kararın "hukuka aykırı" olduğunu savunuyor.



Bu arada, Terraform Labs şirketi, Ocak 2024'te ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.



ABD VE GÜNEY KORE İADESİNİ İSTEDİ



ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.



Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te ise "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.



ABD ve Güney Kore, Do Kwon'un iadesini talep etmişti. Do, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.



Blockchain analitik şirketi Elliptic'e göre iflas eden TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetmişti.