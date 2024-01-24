Kripto para düzenlemesinde sona gelindi

Kripto paralarda yatırımcı sayısı günden güne artıyor. Artan ilgiyle birlikte regülasyon çalışmaları da hızlandı.



Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ana gündem maddesi kripto para düzenlemesiydi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda sona gelindiği vurgulandı. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise geleceği mesajı paylaşıldı



Türkiye, yapacağı düzenlemeler ile 2021 yılında Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından alındığı "Gri Liste"den çıkmayı değerlendiriyor.



Öncelikli amacın Türkiye'nin gri listeden çıkartılması olduğunu belirten Türkiye'nin FATF'nin belirlediği 40 maddeden 39'unu tamamladığını ve bir tek kripto paraların kaldığını ifade etti.



KRİPTO ŞİRKETLERİNE SPK DENETİMİ GELİYOR



Regülasyon ile birlikte kripto para alım satımına aracı olan kurumları bir dizi kurallar seti bekliyor.



Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; düzenlemenin ardından Sermaye Piyasası Kurulu, kripto para şirketlerinin denetiminden sorumlu olacak.



Borsalar aracı kurum gibi çalışacak. Diğer yandan kripto para borsalarına sermaye zorunluluğu getirilecek.



Düzenleme ile birlikte alım satımın vergilendirilmesi de beklentiler içerisinde yer alıyor. Ancak bu kararın ilk yasa tasarısında yer alıp almayacağı henüz belirsiz.



Uzmanlara göre kullanıcıya yönelik kısımların ikincil düzenleme ve yönetmeliklerle gelecek.