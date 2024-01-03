Kripto paralar dalgalandı

Kripto para piyasalarında sert düşüş yaşandı. Yeni yıla hızlı başlayan ve 45 bin doları aşan Bitcoin'de satışlar derinleşti. BTC'deki düşüşün etkisiyle piyasaya kırmızıya büründü, neredeyse tüm kripto varlıklarda çift haneli düşüşler yaşandı.



Bitcoin, yüzde 10'un üzerinde düşüşle 40 bin 750 dolara kadar geri çekildi. BTC, bu seviyelerden gelen alımlarla 42 bin 400 dolar civarında dengelendi.

Ethereum, yüzde 10'dan fazla düşüşle 2 bin 100 dolara kadar indi. XRP ise kayıplar bir ara yüzde 20'ye yaklaştı.

Analistler, satışların kâr amaçlı olabileceğini ifade etti. Kripto piyasaları, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağı beklentileriyle bir süredir pozitif seyrediyordu.



Diğer taraftan Matrixport'un son raporunda SEC’in ocak ayındaki tüm Bitcoin spot ETF’lerini reddebileceği belirtilmişti. Raporda ETF onaylarının ikinci çeyreğe sarkabileceği ve BTC fiyatının 36-38 bin dolar bandına gerileyebileceği ifade edilmişti.

Bitcoin dün 45 bin 355 dolarla 6 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

SEC'in ARK ve 21 Shares spot Bitcoin ETF teklifi için kararını 10 Ocak'a kadar vermesi gerekiyor.

