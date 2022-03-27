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Mana coin nedir? (Decentraland (MANA) nasıl alınır?)

Decentraland (MANA), kullanıcılara çeşitli içerikler üreterek kazanç elde etme imkânı sunan Ethereum tabanlı bir platformdur. Peki, sanal gerçeklik platformu olan Mana nasıl alınır?

Haberler - ntv.com.tr 27.03.2022 - 16:45 | Son Güncelleme : 28.03.2022 - 13:57

Mana coin nedir? (Decentraland (MANA) nasıl alınır?)

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Mana, blokzincir projelerine yaptığı yaratıcı dokunuşlarla bilinen Ariel Meilich ve Esteban Ordano tarafından kuruldu.

Kripto para borsasında en çok bilinen coin olan Ethereum blok zinciri tarafından destekleniyor.

Kullanıcılar içerik ve uygulamalar oluşturabilir, deneyimler yoluyla para kazanabilirler.

Platformun ana özelliklerinden biri, sanal gerçekliğin arazi satın alma ve üzerine inşa etme yeteneğidir.

Mana aynı zamanda madenciliği yapılan bir token’dır.

DECENTRALAND (MANA) NASIL ALINIR?

Mana token, yaklaşık 100 farklı kripto para alım satım platformu üzerinden alınabiliyor, takas edilebiliyor veya satılabiliyor.

(BTC), Tether (USDT) ve Ethereum (ETH) gibi kripto para birimleriyle işlem çiftine sahip olduğu gibi, KRW ve USD gibi itibari para birimleriyle de satın alınabilir.

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