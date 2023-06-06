SEC'ten Binance'e ve Changpeng Zhao'ya dava

SEC'ten yapılan açıklamada, çeşitli menkul kıymetler kanunu ihlalleri nedeniyle Binance, Binance.US'u işleten ABD merkezli BAM Trading ve kurucuları Zhao'nun suçlandığı bildirildi.



Binance kuruluşları ile Zhao'ya karşı 13 suçlamada bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, bunların arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışının yer aldığı kaydedildi.



Açıklamada, Zhao ve Binance'in ABD'li müşterilerin Binance.com'da işlem yapmasının kısıtlandığını öne sürdüğü ancak gerçekte yüksek varlıklı ABD müşterilerinin Binance'te işlem yapmayı sürdürmesine izin vermek için kendi kontrollerini ihlal ettiği belirtildi.



Zhao ve Binance'in, Binance.US platformunun operasyonlarını perde arkasından gizlice kontrol ettiği savunulan açıklamada, SEC'in ayrıca, Binance'in milyarlarca doları müşteri fonlarıyla karıştırdığı ve bunları gizlice Binance'in kurucusu Zhao tarafından kontrol edilen Merit Peak Limited adlı ayrı şirkete gönderdiği ileri sürüldü.



"PLATFORMUMUZU GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAVUNACAĞIZ"



Binance'in açıklamasında da en başından beri SEC'in soruşturmalarında aktif işbirliği yapıldığı ancak tüm çabalara rağmen SEC'in müzakere sürecini terk edip tek taraflı davrandığı öne sürüldü.



Güçlü bir şekilde savunma yapılacağı vurgulanan açıklamada, SEC'in verimli şekilde ilişki kurmayı reddetmesinin Komisyonun dijital varlık endüstrisine ihtiyaç duyulan netliği ve rehberliği sağlamayı bilinçli şekilde reddettiğini de gösterdiği iddia edildi.



Açıklamada, platformdaki kullanıcı varlıklarının risk altında bulunduğuna dair tüm iddiaların tamamen yanlış olduğunun altı çizilerek, "Binance ve Binance.US dahil Binance'e bağlı platformlardaki tüm kullanıcı varlıkları güvenli ve emniyetlidir ve aksi yöndeki tüm iddialara karşı kendimizi güçlü bir şekilde savunacağız." ifadesi kullanıldı.



ABD'deki ve dünyadaki düzenleyiciler ile politika yapıcılarla işbirliğine devam edileceği vurgulanan açıklamada, bu önemli teknolojiyi yanlış yönlendirilmiş davalardan korumak için endüstri ortaklarıyla birlikte çalışılacağı bildirildi.