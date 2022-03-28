Swipe (SXP) nedir, nasıl alınır?

Swipe, 2019 yılında bir teknoloji start-up uzmanı olan Joselito Lizarondo tarafından piyasaya sürüldü.

Swipe, fiat paralarla kripto paraları birbirine bağlamayı amaçlayan bir proje olarak biliniyor.



Blokchain tabanlı bir ödeme ağı projesi Swipe’ın coin’i olan SPX coin, yerel kripto para birimidir.

Aynı zamanda kullanıcıların fiziksel ve dijital konumlarda nakit ve kripto varlıkları satın almasına ve harcamasına izin vermek için tasarlanmış bir dijital cüzdan ekosistemidir.

Swipe cüzdanı aracılığıyla, Swipe’ın özelliklerinden yararlanılabiliyor.

Dijital cüzdan uygulaması, kullanıcıların doğrudan Swipe tarafından sunulan 30’dan fazla kripto para biriminden herhangi birini para yatırmasına ve satın almasına olanak tanıyor.



SXP NASIL SATIN ALINIR?

2019 yazında ilk defa dijital borsalarda listelenmeye başlayan SXP’yi Binance, FTX, Gate.io, Kucoin gibi kripto para borsalarından satın almanız mümkün.