Tron (TRX) nedir? (TRX nasıl satın alınır?)

Tron, Blockchain tabanlı merkezi olmayan Singapur menşeili bir kripto para birimidir.

Tron, eğlence sektörünü hedefleyen bir kripto para sistemi olup üretilen içeriklerin insanlara özgürce sunulmasını amaçlıyor.

Tron’un ekosistemi, verilerini pazarlamacılara satmak için kullanmak yerine insanları içerikleri için ödüllendiren dApp’ler için tasarlanmıştır.

İçerik üreticileri Tron altyapısını kullanarak, içeriklerini insanlara Tron sisteminin kripto para birimi olan TRX karşılığı satabilecekler.



Tron platformunda paylaşılan bir içerikten, içerik üreticisi hem kullanıcılardan TRX ile bağış alabilir, izlenme ve beğeni sayısına göre TRX kazanabilir.

TRX NASIL ALINIR?



TRX alım satım işlemi birçok büyük yerli ve yabancı kripto para borsasından yapılabilmektedir.



TRX işlemleri Paribu’nun yanı sıra, OKEx gibi yabancı kripto para borsalarından da yapılabilir.