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Tron (TRX) nedir? (TRX nasıl satın alınır?)

Kripto para piyasasında dikkat çeken coinler arasında olan Tron (TRX), Justin Sun tarafından piyasaya sürüldü. Peki, içerik paylaşımına ve eğlence sektörüne odaklanan TRX nedir, nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 28.03.2022 - 14:28 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 09:58

Tron (TRX) nedir? (TRX nasıl satın alınır?)

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TronBlockchain tabanlı merkezi olmayan Singapur menşeili bir kripto para birimidir.

Tron, eğlence sektörünü hedefleyen bir kripto para sistemi olup üretilen içeriklerin insanlara özgürce sunulmasını amaçlıyor.

Tron’un ekosistemi, verilerini pazarlamacılara satmak için kullanmak yerine insanları içerikleri için ödüllendiren dApp’ler için tasarlanmıştır.

İçerik üreticileri Tron altyapısını kullanarak, içeriklerini insanlara Tron sisteminin kripto para birimi olan TRX karşılığı satabilecekler.

Tron platformunda paylaşılan bir içerikten, içerik üreticisi hem kullanıcılardan TRX ile bağış alabilir, izlenme ve beğeni sayısına göre TRX kazanabilir.

TRX NASIL ALINIR?

TRX alım satım işlemi birçok büyük yerli ve yabancı kripto para borsasından yapılabilmektedir.

TRX işlemleri Paribu’nun yanı sıra, OKEx gibi yabancı kripto para borsalarından da yapılabilir.

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