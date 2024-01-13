Venezuela, 6 yıl sonra kripto paradan geri adım attı

Venezuela'nın kripto para projesi Petro, 15 Ocak'ta faaliyetlerine son verecek. Bazı yolsuzluk skandalları ile gündeme gelen Petro, hedeflenen seviyede ilgi de görmedi.

Hükümet tarafından işletilen petrol destekli Petro, 2018 yılında Bolivar'ın yaptırımlar nedeniyle aşırı değer kaybetmesi ve ülkede Bitcoin'e olan ilginin artmasının ardından piyasaya sürüldü.



Kripto para, tam olarak 2020 yılın işlevsel hale geldi ve başka ülkelerde işlem görmedi. Venezuela, Petro'nun yurt için kullanımını teşvik etmek için girişimlerde bulunurken, yasal ödeme aracı haline getirmedi.



2018 yılından itibaren Petro'yu denetleyen Joselit Ramirez Camacho, 2023 yılında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ülkedeki madencilik tesisleri ve kripto borsaları kapatılmıştı. Yolsuzluk operasyonları petrol ve kripto sektörlerine yönelik olarak düzenlenmişti.