Kripto parada çöküş sona erdi mi? (Bitcoin'de düşüş sürecek mi?)

Kripto paralar son yılların en hareketli haftasını geçirdi. İşlem hacminde en üst sırada yer alan Bitcoin 16 ayın en düşük seviyesine inerken, ilk 10'da yer alan para birimlerinden Luna değerinin tamamını kaybetti.



Kripto paralarda art arda gerçekleşen düşüşler sonrası bir toparlanma çabası var. Bitcoin 25 bin dolara kadar indikten sonra yeniden 30 bin dolar sınırına çıktı.



Bir toparlanma olsa da yine de kripto paralarda art arda 7 haftadır kayıp söz konusu. Bu da en uzun soluklu değer kaybı oldu.



Kripto piyasasında en son yaşananları değerlendiren İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, "Stabil paraların ne kadar sağlam olduğu ve geride kalanlar ne kadar güvenilir. Bu hala önemli bir tartışma konusudur. Kolay kolay da cevabı verilmeyecek gibi geliyor bana. Biz tabi ki Luna ve ITF kodlu stabil parayı konusuyoruz ama kripto paralar Nasdaq ile koreleasyonu nedeniyle geri çekiliyordu. Bugün çok kuvvetli bir tepki olduğunu görüyoruz. Konu sadece Luna'nın yarattığı deprem değildi."



Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto paralardaki düşüş ile ilgili açıklama yaptı.



Yellen, "Son birkaç gün içinde, kripto paralar ile ilgili riskleri gerçek yaşamda gördük." dedi.