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Kripto paralara vergi yolda

Kripto paralara düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Düzenlemenin 2024'ün ilk aylarında Meclis'e getirilmesi hedefleniyor. Belli bir kazancın üzerine vergi alınabileceği belirtiliyor.

Kripto paralara vergi yolda

Kripto para kazançlarına vergi gelebilir.

Türkiye Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinde yer alıyor. Bu listeden çıkmak için düzenlemesi yapılması gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada, kripto para düzenlemesiyle tüm kriterlerin yerine getirilmiş olacağını söylemişti.

Düzenlemenin yeni yılın ilk birkaç ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

NTV'ye konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Topuz, "Özellikle kripto paralara ilişkin olarak SPK kanununda yapılacak bir değişiklik ile artık çok daha kapsamlı bir düzenleme ile karşı karşıya kaldığmıızı söyleyebiliriz." dedi.

KARA PARA AKLAMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yasada öncelikle kripto varlıklar için tanım yapılacak. Kripto varlıkların kara para aklama amacıyla kullanılmasının önüne geçilecek.

Belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınması da gündemde. "Bir tasarıda bunun yüzde 10 olduğunu söylenmişti ama son halini bilmiyoruz." diyen Topuz, bankalar için düzenlemeler olacağını ve izinsiz olan kripto varlık kullanıcılarına ağır cezalar öngörüldüğünü kaydetti.

DÜNYADA DURUM NE?

Avrupa Parlamentosu önceki yıl vergi alınmasına yönelik kararı onaylamıştı.

Almanya'da 600 euro üzerinde değerler için kazanç vergisi uygulanıyor.

İsveç, kripto vergisi kapsamında yüzde 30'a varan oranda kesinti yapıyor.

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