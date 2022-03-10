Kritik toplantı sona erdi: Piyasalarda son durum

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Rusya, Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3 dışişleri bakanı barış görüşmesi gerçekleştirildi.

Piyasalar görüşme sonrasında piyasalarda sakin seyir hakim oluyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Özel Kalem Yardımcısı Ihor Zhovkva, Rusya'nın, "Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olması" talebini konuşmaya hazır olduklarını ancak topraklarından tek bir metrekareyi bile teslim etmeyeceklerini belirtmesi de siyasi gerilimi yatıştırdı.

Öte yandan ABD de Polonya uçaklarının Ukrayna'ya verilmesine yönelik yaklaşımında, "Rusya ile gerilimi tırmandırabileceği" gerekçesiyle geri adım attı.



Dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi.

Petrol arzına ilişkin endişelerin yatışması ile dün Brent petrolün varil fiyatı 130 dolar seviyelerinden düşüşe geçerek günü yüzde 12,7 azalışla 111,1 dolardan tamamlarken, bugün 115-117 dolar civarında işlem görüyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 3'e yakın düşüşle 1.991 dolardan kapanmasının ardından bugün 2.006 dolardan alıcı buluyor.

Buğday fiyatlarında da yüzde 5'i aşan düşüş yaşanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri son 10 günün en yüksek seviyesi olan yüzde 1,96'yı test etti.

KRİPTO PARA KARARNAMESİ



Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın, merkez bankası dijital para birimi ile diğer kripto para birimlerinin risklerinin incelenmesini öngören bir kararname imzalamasının ardından, Bitcoin'in fiyatı yüzde 9'a yakın değer kazanarak 42 bin 598 doları görürken, bugün yeniden 40 bin doların altına indi.



Bu gelişmelerle dün New York borsasında da alımların güçlendiği görülürken, Dow Jones endeksi yüzde 2, S&P 500 endeksi yüzde 2,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,60 değer kazandı.

Dolar endeksi dün yüzde 1,1 düşüşle 98'in altına inmesinin ardından bugün tekrar yükselişe geçti. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında ise yeni günün hafif de olsa satıcılı başladığı görülüyor.



Avrupa tarafında, petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından doğalgaz vadeli işlem kontratları da yüzde 30,3 düşüşle 150 euronun altına indi.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortak tahvil çıkaracağına yönelik beklentilerin de etkisiyle pay piyasalarında yüzde 7'yi aşan yükseliş görülürken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 7,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 7,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,25 değer kazandı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ



Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Bugün ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin, Fransa'da gerçekleştirilecek toplantıda yaptırımlar ve enerji piyasası konularında alacağı kararların da piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Avrupa endeks vadeli kontratlarında negatif bir seyir izleniyor.



Asya tarafında bugün küresel piyasalardaki pozitif havanın devralındığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 artışla seyrediyor.



Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 artışla 2.046,96 puana yükseldi. Dolar/TL bugün 14,85'lerde seyrediyor.



Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından küresel çapta riskli varlıklarda gözlenen sert kayıpların, emtia fiyatlarındaki düşüş ve diplomasiye yönelik umutlarla toparlanma çabası içine girdiğini söyledi.

Bugün ECB'in faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde işsizlik oranı ile haftalık para ve banka istatistikleri ile ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.



Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

VİDEO: RUS BİRLİKLERİ İLERLEYİŞLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

