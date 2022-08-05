Küresel gıda fiyatları dört aydır düşüşte

Küresel gıda fiyatlarında düşüş devam ediyor.



Dünya gıda fiyatları endeksi, temmuz ayında 140,9 seviyesine geriledi. Mart ayında zirveyi gören endeks art arda dört aydır düşüşte seyrediyor.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi hazirandaki revize edilmiş 154.3'lük seviyeden düştü.



Haziran'da gıda fiyatları endeksi ilk olarak 154.2 olarak açıklanmıştı.



Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgali sonrasında küresel gıda fiyatları sert şekilde yükseliş göstermişti. Bu yükseliş küresel çapta ülkelerde enflasyonun artışa geçmesine neden oldu.

