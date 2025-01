Küresel piyasalar ABD'deki tarım dışı istihdam verilerine odaklandı

Dünya genelinde enflasyonla mücadele devam ederken, piyasalarda artan resesyon-enflasyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürüyor.



ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülkede Fed'in istediği ölçüde bir soğuma olmadığına işaret ederken, başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasıyla uygulayacağını ifade ettiği tarifeler sonrası ortaya çıkabilecek problemler de yatırımcılar açısından soru işareti oluşturuyor.



Trump'ın atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkileri merak edilirken, özellikle Çin başta olmak üzere önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşayabilme endişeleri risk algısının yükselmesine neden olan başka bir unsur olarak öne çıkıyor.



Fed'in yıl boyunca yalnızca iki faiz indirimine gideceği öngörülürken, yeni haftada açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.



Bununla birlikte, Fed'in para politikasını şekillendirmede önemli bir gösterge olan tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyaller de bankanın projeksiyonlarına ilişkin mesaj niteliği taşıyacak.



Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ülke ekonomisinin "iyi bir yerde" olduğunu, para politikası yaklaşımlarında sabırlı olabileceklerini belirtti.



Trump yönetiminin izleyebileceği politikaların etkisine ilişkin belirsizliğe rağmen, ABD ekonomisinin 2025'teki görünümünün olumlu olduğunu söyleyen Barkin, büyümeye yönelik yukarı yönlü riskin aşağı yönlü riskten daha fazla olduğunu anlattı.



Barkin, Fed'in faiz hamlelerini etkileyebilecek değişkenlere işaret ederek, bu çerçevede biraz zaman geçmesi ve geleceğe dair daha fazla bilgi edinmenin en iyisi olacağını dile getirdi.



Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 49,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın sektördeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.



Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 21,9 azaldı.



ABD'de inşaat harcamaları geçen yıl kasım ayında, artış beklentilerine rağmen değişim göstermedi.



ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 211 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, 8 ayın en düşük seviyesini kaydetti.



Bu gelişmelerle dolar endeksi geçen hafta 109,1'le Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, güçlü doların birçok varlığın alternatif maliyetini etkileyeceği tahmin ediliyor.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,60 seviyesinde dengelenirken, altının ons fiyatı dolar endeksinin son iki yılın zirvesine çıkmasına karşın haftalık bazda yüzde 0,7 yükselerek 2 bin 640 dolara çıktı.



Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 4,2 artışla 76,5 dolara yükseldi.



NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ



Kurumsal tarafta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satılmasını engellemek için harekete geçtiğini bildirmesi sonrasında US Steel'in hisseleri yüzde 6,5 değer kaybetti.



ABD'li otomobil üreticileri Ford ile General Motors, 2019'dan bu yana en iyi yıllık ABD satışlarını bildirdi. Satış rakamlarının açıklanması sonrasında Ford'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde, General Motors'un hisseleri de yüzde 1'e yakın yükseldi.



Bu gelişmelerle, haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,68 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,60 değer kaybetti.



Pazartesi S&P Global imalat dışı PMI, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, salı dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı PMI, çarşamba ADP özel sektör istihdam verisi, FOMC toplantı tutanakları, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, toptan stoklar, cuma tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.



AVRUPA BORSALARI ALMANYA HARİÇ NEGATİF SEYRETTİ



Avrupa'da geçen hafta Almanya dışında negatif bir seyir izlenirken, gözler yeni haftada Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.



Bölge ekonomilerinde resesyon riskinin devam etmesi Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl en az 4 faiz indirimine gideceğinin fiyatlanmasına neden olurken, açıklanacak verilerden alınacak sinyallerle söz konusu fiyatlamaların değişebileceği tahmin ediliyor.



Bununla birlikte avro/dolar paritesi Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesine inerken, dolardaki hareketin Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ticareti de etkileyebileceği öngörülüyor.



Analistler, Rusya'nın bölgeye sağladığı doğal gazı keseceğine ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirterek, avro/dolar paritesinde yaşanan gerilemenin Avrupa'nın enerji maliyetlerini artıcı etki yapabileceğini ifade etti.



Bu gelişmelerle haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 yükseldi.



Gelecek hafta pazartesi Avro Bölgesi ve Almanya'da Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) imalat dışı PMI, Almanya'da enflasyon, salı Avro Bölgesi enflasyon, işsizlik oranı, çarşamba Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Tüketici Güven Endeksi, Almanya'da fabrika siparişleri, perşembe Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Almanya'da sanayi üretimi karşılanacak.



ASYA BORSALARINDA GÜNEY KORE POZİTİF AYRIŞTI



Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif bir seyir takip edilirken, Çin'in 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,6 seviyesinin altını test etti. Söz konusu durum pay piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden oldu.



Çin ekonomisinde aktivitenin hükümetin adımlarına karşın bir türlü istenilen seviyeye yükselmemesi ülkede deflasyon riskinin güçlenmesine neden olurken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yaşanacak olası bir yavaşlamanın küresel ekonomiye yansımaları da merak ediliyor.



Bu gelişmelerle, haftalık bazda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,64 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 5,55 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,54 yükseldi. Bu haftada Japonya'da tatil sebebiyle piyasalarda 1 gün işlem yapıldı.



Gelecek hafta pazartesi Çin'de Caixin imalat dışı PMI, perşembe Çin'de enflasyon verileri takip edilecek.



YURT İÇİNDE YOĞUN GÜNDEM TAKİP EDİLDİ



Yurt içinde geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,5 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamladı.



Cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.



2024 yılı aralık ayında ihracatın, yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın tamamında mal ihracatının, 2023'e göre yüzde 2,5 oranında artışla 262 milyar dolara çıktığını açıkladı.



Yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken, yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.



Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 26 Aralık'taki toplantısına ilişkin özet yayınlandı.



Özette, "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadesine yer verildi.



Özette, temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ederken, hizmet grubu aylık fiyat artışının ılımlı seyrettiği bildirildi.



Öte yandan, Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 35,3610'dan kapattı.



Yurt içinde gelecek hafta çarşamba günü hazine nakit dengesi ve cuma işsizlik oranı ile sanayi üretimi verileri takip edilecek.