Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı

ABD'de iş gücü piyasası verilerinin yavaşlamaya işaret etmesiyle Fed'in faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin de Fed'in yol haritasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.



Dün ülkede açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.



ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise mayısta aylık bazda 4,4 puan artışla 53,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. S&P Global'in mayıs ayına ait hizmet sektörü PMI verisi de mayısta bir önceki aya oranla 3,5 puan artarak 54,8'e çıktı.



ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,07'ye yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 5,2 düştü.



Analistler, iş gücü piyasası verilerinin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü desteklediğini belirterek, özellikle yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini ifade etti.



Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.



Öte yandan, dün Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.



Bu gelişmelerin yanı sıra dün Nvidia'nın hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kazanırken, şirketin piyasa değeri ilk kez 3 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı. Nvidia, 3,011 trilyon dolarlık piyasa değeriyle, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.



Nvidia'nın yanı sıra diğer teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş de dikkati çekti. İkinci çeyrek geliri tahminleri aşan Hewlett Packard Enterprise'ın hisseleri yüzde 11'e yakın, beklenenden daha güçlü sonuçlar duyuran CrowdStrike'ın hisseleri de yüzde 12 artış kaydetti. Meta'nın hisseleri de yaklaşık yüzde 4 yükseldi.



Bu hafta 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill'in portföyünü gösteren ekran görüntüsünün hareketlendirdiği GameStop hisseleri, dün de yüzde 19 değer kazandı.



Ayrıca, BlackRock ve Citadel Securities dahil olmak üzere iki düzineden fazla yatırımcıdan oluşan bir grup, Dallas merkezli Texas Borsasını (TXSE) kurmayı planladığını duyurdu. Yaklaşık 120 milyon dolarlık sermaye toplayan TXSE'nin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna kayıt olmayı hedefleyen tamamen elektronik, ulusal bir menkul kıymetler borsası olacağı bildirildi.



Söz konusu gelişmelerin ardından dün ABD tahvil piyasasında alış eğilimli seyir üst üste beşinci işlem gününe taşınırken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puanlık azalışla yüzde 4,29 seviyesine geriledi. Böylece, söz konusu tahvilin getirisi 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu sıralarda ise yüzde 4,30'da bulunuyor.



Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 104,1 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 369 dolardan alıcı buluyor.



Brent petrolün varil fiyatı ise Suudi Arabistan'da fiyat indiriminin talep endişelerine işaret etmesine karşın dün yüzde 1,7 artışla günü 78,5 dolardan kapatarak 5 günlük düşüş serisini sonlandırdı. Brent petrolün varil fiyatı bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 78,7 dolardan işlem görüyor.



New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,96 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artışla zirvelerini tazelerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.



Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün ECB faiz kararı ve Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yakından takip edilecek.



Analistler, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin ise devam ettiğini dile getirdi.



Faiz kararının ardından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,68 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.



Küresel pay piyasalarında artan risk iştahının, Asya borsalarına da taşındığı görülüyor.



Bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın kısa vadeli hedef oranını ne kadar artırması gerektiğinin nötr faiz oranı seviyesine bağlı olduğunu ve bu durumunda da belirsiz olduğunu ifade ederek, "Büyük bir hata yapmaktan kaçınmak için faiz kararlarında dikkatli hareket edeceğiz." dedi.



BoJ üyesi Toyoaki Nakamura da şu an için mevcut politikayı sürdürmenin uygun olduğunu söyledi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükseldi.