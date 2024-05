Küresel piyasalarda karışık seyir

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor.



Analistler, söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporundan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını söyledi.



Tüketici güveninin öngörülerin üzerinde gelmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 44'e, kasımda yüzde 56'ya ve aralıkta yüzde 77'ye geriledi.



Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasalarda risk algısının güçlenmesine neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari bugün verdiği röportajda, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonda belirgin bir ilerleme beklenmesi gerektiğini aktardı. Kashkari, fiyat baskılarının yeniden artması durumunda daha fazla faiz artırımı ihtimalini de göz ardı etmeyeceğini ifade etti.



Dün mobil ağ operatörü US Cellular'ın hisseleri de T-Mobile'ın şirketin kablosuz operasyonlarını 4,4 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satın alacağını duyurması sonrası yüzde 18'e yakın değer kazandı.



Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri de Elon Musk'un yapay zeka girişimi xAI'nin yatırımcılardan 6 milyar dolar toplamasının ve Musk'ın yeni "süper bilgisayarı" için Nvidia çiplerini kullanmayı planladığına dair haberlerin ardından yüzde 7'nin üzerinde yükselişle günü tamamladı.



Petrol ile gaz arama ve üretim şirketi Hess, ABD'li enerji devi Chevron ile birleşmesi için hissedarlarından gerekli onayı aldığını duyurdu. Chevron, Ekim 2023'te Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.



Söz konusu gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puan artışla yüzde 4,55'den günü tamamlarken, şu sıralarda da yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 4,57 seviyesinde seyrediyor.



Dün yüzde 0,1 artışla 104,7 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi de bugün önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.



Jeopolitik risklerin devam etmesiyle dün yüzde 0,5 yükselişle günü 2 bin 362 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 358 dolardan alıcı buluyor.



Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 1,7 artışla yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, bugün ABD'de açıklanacak ham petrol stokları verisi öncesinde yatay bir seyir izliyor.



New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,59 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,55 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.



Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziranda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ediyor.



Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Klaas Knot, politika faizinin daha az kısıtlayıcı seviyelere doğru yavaş hareket edeceğini belirterek, Euro Bölgesi'ndeki dezenflasyon sürecinin giderek daha fazla konsolide hale geldiği için faiz indirimlerine kademeli olarak devam edileceğini öngördüğünü dile getirdi.



Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentiler dışında gelmesi durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.



Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.



Asypa pay piyaslarında da Çin hariç negatif seyir hakim olurken, Japonya'da tüketici güveninin 36,2 ile öngörülerin altında kalması söz konusu negatif seyirde etkili oldu.



Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) makroekonomik veri takvimini yakından takip ettiğini belirterek, bugünkü verilerin para politikasını daha kısıtlayıcı bölgeye taşımak isteyen bankanın politika alanını daralttığını bildirdi.



Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), güçlü ilk çeyrek verileri ve son dönemde uygulanan politikaların etkisiyle Çin için ekonomik büyüme tahminlerini yükselttiklerini duyurdu. Bu durum bölgedeki satış baskısına karşın Çin piyasalarındaki negatif seyri törpüledi.



Avustralya'da ise TÜFE'nin nisanda yıllık bazda yüzde 3,6 artışla piyasa beklentilerini aşması Avustralya Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme ihtimalinin ötelenmesine neden oluyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.