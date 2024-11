Küresel piyasalarda karışık seyir

ABD'de enflasyonla mücadelenin ne zaman sonlanacağına ilişkin soru işaretleri varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.



Ülkede özellikle konut piyasasının güçlü kalması Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırırken, yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin enflasyonist endişeler de risk algısının öne çıkmasına neden oluyor.



Söz konusu endişeler para piyasalarında Fed'in gelecek ay faiz indirimi yapmayabileceğine ilişkin fiyatlamaları güçlendirmeye devam ederken, bugün itibarıyla piyasalarda bankanın yüzde 59 ihtimalle faiz indireceği, yüzde 41 ihtimalle ise politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.



Bu gelişmelerle, geçen haftadan bu yana yaklaşık 10 baz puan artış göstererek yüzde 4,44 seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,40 seviyesinde bulunuyor.



Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket etmesinden sonra dün yönünü yukarı çevirerek yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 610 dolara çıkmasının ardından bugün de yükselişini sürdürdü ve 2 bin 622 dolara ulaştı.



Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 artışla 73,2 dolara çıkarken, Trump'ın Başkan seçilmesiyle geçen hafta yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesi olan 107'ye ulaşan dolar endeksi şu sıralarda 106,2 seviyesinde bulunuyor.



Kurumsal tarafta, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un kripto para ticaret platformu Bakkt'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğuna dair haber dikkati çekti. Trump Media'nın hisseleri günü yüzde 16'nın üzerinde kazançla tamamlarken, Bakkt'ın hisseleri de söz konusu haber sonrasında yüzde 162'nin üzerinde yükseldi.



Trump'ın kripto para borsası Coinbase'in üst yöneticisi Brian Armstrong ile görüşeceğine dair haberin ardından da şirketin hisseleri yüzde 6'dan fazla arttı.



Seçilmiş başkan Trump'ın ekibinin otonom araçlar üzerindeki düzenlemeleri gevşeteceğine ilişkin haber akışı sonrası Tesla'nın hisseleri yaklaşık yüzde 6 artış gösterdi. Araç çağırma uygulamaları Uber'in hisseleri yüzde 5,4 ve Lyft'in hisseleri ise yüzde 4,5 düştü.



Öte yandan, Spirit Airlines'ın hisselerindeki işlemler, şirketin iflas koruması başvurusunda bulunmasının ardından durduruldu. Spirit Airlines'ın hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 90'ın üzerinde gerilemişti.



Analistler, bu hafta açıklanacak önemli şirket bilançolarının beklendiğini belirterek, çip şirketi Nvidia ile Walmart ve Target gibi ABD'li perakende zincirlerinin finansal sonuçlarını yayımlayacağını aktardı.



New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 ​geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.



Avrupa borsaları dün karışık seyrederken, bugün gözler, Euro Bölgesi ekim ayı enflasyon verisi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması çevrildi.



Euro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyecek olası ABD gümrük tarifeleri konusunda endişeler bölgede risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.



BoE Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene, dün yaptığı açıklamada faiz oranlarını çok erken veya çok agresif bir şekilde düşürmenin riskli olabileceğine dikkati çekerken, kamu bütçesinin istihdam maliyetlerini artırdığını ve bunun da enflasyonist baskı oluşturabileceğine işaret etti.



Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, küresel ekonominin daha fazla parçalanma tehdidi altında olduğunu belirterek, para politikasının fiyatlarda oynaklık karşısında da zorlanacağı uyarısında bulundu.



Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.



Asya tarafında ise ABD ile Çin arasında yaşanabilecek yeni bir ticaret savaşı ile Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin sürmesi bölgede risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.



ABD'deki seçimlerin ardından yeniden 155 seviyesini test eden dolar/yen paritesi Japonya'da gözleri yeniden bu alana çevirirken, Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, hükümetin aşırı döviz hareketlerine karşı uygun önlemler alma konusundaki duruşunda bir değişiklik olmadığını vurguladı.



Bölgede düzenlenen Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'nde konuşan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ise, Hong Kong'un uluslararası finans merkezi statüsünü yükseltirken kalkınmayı teşvik etmek için reformlarda büyük adımlar atması gerektiğini söyledi.



Kurumsal tarafta ise dünyanın en büyük çevrim içi alışveriş platformlarında Alibaba, 5 milyar dolar toplama hedefiyle dolar ve yuan tahvilleri satmak üzere bankalarla anlaştı.



Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 düştü.