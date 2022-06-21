Küresel piyasalarda 'yumuşak iniş' umudu

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, artan resesyon endişeleri karşısında hükümet tarafı da olası politikaları kamuoyuyla paylaşıyor.



Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, makroekonomik verilerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi halinde temmuzda da güçlü bir faiz artışını destekleyeceğini söylerken, ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu aşağı çekebileceklerini düşündüklerini belirtti.



Yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.



Temmuz ayı sonrası atılacak adımların ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğine yönelik daha anlaşılır ipuçları vermesi beklenirken, Powell'ın bu haftaki konuşmalarında bu döneme ilişkin yönlendirmelerde bulunacağı tahmin ediliyor.

ABD'DE VERGİ İNDİRİMİ YOLDA



Öte yandan, ABD hükümeti yükselen enflasyonla mücadeleye dahil olmak isterken dün, ABD hazine Bakanı Janet Yellen, akaryakıttan alınan vergilerin geçici olarak kaldırılmasına yönelik teklifin değerlendirmeyi hak ettiğini dile getirdi. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Joe Biden ise kararın hafta sonuna kadar çıkabileceğini belirtti.

Vergi indirimi olması halinde akaryakıt fiyatlarının galon başına yaklaşık 18 cent ucuzlayacağı tahmin edilirken, ABD'de normal benzinin galonu yaklaşık 4,98 dolardan, mazotun galonu ise ortalama 5,82 dolardan satılıyor.



Enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve ABD ekonomisinin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceğine yönelik beklentilerle pay piyasalarında temkinli de olsa pozitif bir seyir izlenirken, Fed yetkililerinin bugün yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında bulunuyor.



Dün, New York borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, endeks vadeli işlem kontratları yüzde 1'in üzerinde yükselişle işlem görüyor.



Avrupa'da dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları gündemin odağında yer alırken, Lagarde, ECB yetkililerinin temmuz ve eylül toplantılarında faiz artırma niyetinde olduklarını söyledi.



Lagarde, temmuzda 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceklerini belirtirken, tahvil faizlerine müdahale etmek için geliştirilen araca yönelik ısrarlı sorulara karşın bu konuda açıklama yapmak için henüz erken olduğunu dile getirdi.



ECB Baş ekonomisti Philip Lane ise Euro Bölgesi'nde negatif faizlerin artık uygun olmadığını kaydederken, politika faizindeki artışın ekonominin bütün birimlerindeki risk primini yükselteceğini aktardı.

AVRUPA VE ASYA BORSALARI ARTIDA



Dün, Avrupa borsaları bu gelişmelerle pozitif bir seyir izlerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,06, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Avrupa borsaları yeni güne de yükselişle başladı.



Asya pay piyasaları dünkü karışık seyrin ardından ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yapabileceğine yönelik artan iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 geriledi.

