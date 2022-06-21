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Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 21.06.2022 - 07:54

Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Haftaya yukarı yönde başlayan dolar kuru bu seyrini hafif aşağı yöne çevirdi. 

/TL 17,31 TL'den işlem görüyor.  

ise 18,23 TL'den satılıyor. 

Piyasalarda merkez bankalarının enflasyonla mücadele için
faiz artırarak küresel resesyon tetikleyebileceği endişeleri devam ediyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASINDA 

Yurtiçi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. 

Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası (TCMB) bu ayki faiz kararını 23 Haziran'da açıklayacak.

Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

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