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Mart ayının zam şampiyonu dana eti

Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 19,90 ile dana eti oldu. En çok düşüş yüzde 6,25 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında gerçekleşti.

Mart ayının zam şampiyonu dana eti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı.

Yıllık TÜFE 55,18'den yüzde 50,51'e geriledi.

Mart ayının zam şampiyonu yüzde 19,90'lık fiyat artışıyla dana eti oldu.

Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri yüzde 15,16, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 11,16, paket turlar yüzde 10,88 artış gerçekleşti.

Orta öğretim yüzde 9,40, yemek odası ve oturma odası mobilyaları yüzde 6,66, kahve yüzde 6,19, kümes hayvanları eti üyzde 5,89, ilaçlar yüzde 5,38, makarna yüzde 4,96 arttı.

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EN ÇOK DÜŞÜŞ ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA

Martta en çok fiyat düşüşü yüzde 6,25 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında görüldü.

Sebze (patates ve bazı yumru biktiler hariç) fiyatları yüzde 5,01, kadın giyim yüzde 3,79, erkek giyim yüzde 2,15 geriledi.

Taze süt yüzde 1,29, margarin yüzde 1,19, katı yakıtlar yüzde 0,96 düşüş kaydetti.

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