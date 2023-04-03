Mart ayının zam şampiyonu dana eti

EN ÇOK DÜŞÜŞ ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA



Martta en çok fiyat düşüşü yüzde 6,25 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında görüldü.



Sebze (patates ve bazı yumru biktiler hariç) fiyatları yüzde 5,01, kadın giyim yüzde 3,79, erkek giyim yüzde 2,15 geriledi.



Taze süt yüzde 1,29, margarin yüzde 1,19, katı yakıtlar yüzde 0,96 düşüş kaydetti.