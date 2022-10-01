Maydanozda tarla ile market arasındaki fiyat farkı 3,5 katı aştı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını değerlendirdi.



Eylülde üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 252,9 ile maydanozda görüldüğünü belirten Bayraktar, bunu yüzde 231,1 ile marulun, yüzde 219,4 ile domatesin, yüzde 218,3 ile limonun, yüzde 205 ile elmanın takip ettiğini bildirdi.



Markette 37 ürünün 27'sinde fiyat artışı, 10'unda fiyat azalışı görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:



"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 92,6 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 73,6 ile domates, yüzde 39,6 ile salatalık, yüzde 32,4 ile patlıcan, yüzde 29 ile marul, yüzde 28,2 ile kabak takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,4 ile elma oldu. Elmadaki fiyat düşüşünü yüzde 9,6 ile patates, yüzde 8,7 ile mısırözü yağı, yüzde 6,7 ile kuru soğan, yüzde 6,5 ile yeşil mercimek izledi."



Bayraktar, eylülde üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 41,2 ile yeşil soğan olduğunu, bunu yüzde 22,5 ile kuru soğan, yüzde 9,1 ile kuru kayısı, yüzde 8,1 ile maydanoz, yüzde 5,1 ile patatesin izlediğini belirtti.



Üreticide en fazla fiyat artışının da yüzde 149,5 ile sivri biberde görüldüğünü ifade eden Bayraktar, bu ürünü yüzde 130 ile elmanın, yüzde 125 ile pirincin, yüzde 79,3 ile kuru üzümün, yüzde 69 ile taze fasulyenin, yüzde 62 ile marulun takip ettiğini bildirdi. Bayraktar, eylülde üreticide 28 ürünün 22'sinde fiyat artışı olurken, 6 üründe ise fiyat düşüşü görüldüğünü vurguladı.

FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ



TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üretici ile marketteki fiyat değişimlerinin nedenlerini ise şöyle sıraladı:



"Arz fazlalığı patates ve kuru soğan fiyatlarını düşürdü. Havuç fiyatındaki düşüşe talepteki azalma sebep oldu. Kuru kayısı arzındaki artış, fiyat düşüşüne neden oldu. Sivri biber, domates, salatalık, patlıcan, kabak, marul ve taze fasulyede arzdaki azalma ürünlerin fiyatlarını yükseltti. Elma ve pirinçteki yüksek fiyat, ürünün yeni sezona ait olması ve maliyetlerinin artmasından kaynaklandı. Yeni sezonun başlaması ve TMO'nun açıkladığı alım fiyatı piyasada kuru üzüm fiyatlarını yükseltti."



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) temmuz ayı girdi fiyat endeksinde yer alan mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem fiyatlarının önemli ölçüde artış gösterdiğini ifade eden Bayraktar, bu artışların, eylül ayında yüzde 158'i bulan üretici fiyat artışlarının sebebine işaret ettiğini belirtti.

