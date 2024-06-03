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Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu

Tüketici fiyatları bazında mayısta fiyatı en çok artan ürün kakao oldu. En fazla fiyat düşüşü ise sebzede yaşandı.

Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

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Tüketici fiyatları bazında mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 15,51 ile kakaoda (kakaolu ürünler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre, geçen ay kakaodaki (kakaolu ürünler hariç) fiyat artışını yüzde 12,03 ile erkek giyim, yüzde 9,39 ile kadın giyim izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,27 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 8,82 ile kahve ve yüzde 8,03 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) gerçekleşti. Bunu, yüzde 9,3 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, 5,99 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 3,11 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,45 ile likid hidrokarbonlar takip etti.

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