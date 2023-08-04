Memur maaş zammı görüşmeleri | Türkiye Kamu-Sen: 2 yılda yüzde 159 zam talep ediyoruz

Memur ve memur emeklilerinin iki yıllık maaş artış oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başladı.



Memurlarla kamu işveren heyeti arasındaki görüşmeler, hizmet kollarının taleplerinin görüşüldüğü oturumlarla sürerken Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, iki yılda toplam yüzde 158 maaş zammı istediklerini belirtti.

Kahveci, memurların özlük haklarının iyileştirilmesi çağrısı da yaptı. "Kamu personel rejiminin yeniden yapılandırılmasını talep ediyoruz." diyen Kahveci, "Kamu çalışanlarının işe alımlardan görevde yükselmeye kadar liyakat ve bilgiyi beceriyi esas alan bir görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına ihtiyacımız var." dedi ve görevde yükselmede mülakatın kaldırılmasını istediklerini de dile getirdi.

KİRA YARDIMI



Kira artışının çok ciddi sorun olmaya başladığını da ifade eden Kahveci, "İlk defa uygulanmak üzere bir kira yardımı verilmesi 7850 TL kira yardımı talep ettik." dedi.



VERGİ DİLİMİNE GÖRE DÜZENLEME TALEBİ



Kahveci, memurların maaşlarından alınan gelir vergisi oranlarının sabitlenmesi talebini de gündeme getirdi.



Sadeleşmiş bir ücret sistemi talep ettiklerininden bahseden Kahveci, "Ek ödeme altında 8 bin lira verildi ama taban aylıklarımıza yansımadı." dedi.



Yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunun altını çizen Kahveci, "Her şeyden önce vergi adaletinin sağlanması lazım. Onun için kamu çalışanlarının vergi oranları yüzde 15 ile sabitlensin diyoruz." diye konuştu.

