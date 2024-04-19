Merkez Bankası anketinde dolar ve enflasyon tahmini: Yıl sonu dolar kuru tahmini geriledi

Merkez Bankası (TCMB), piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren nisan ayı anket sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, bir önceki ankette 40,53 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi nisan anketinde 40,01 oldu.



12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.



FAİZ



Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.



12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken bu anket döneminde yüzde 35,17 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.



ENFLASYON



Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.



12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.



BÜYÜME BEKLENTİSİ



Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.



GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.



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