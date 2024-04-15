Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 TCMB nisan ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden yatırımcılar, TCMB'nin nisan ayı için vereceği politika faizi kararını bekliyor. Merkez Bankası son faiz kararında politika faizini sürpriz bir şekilde artırmıştı. Peki, nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerini etkileyen TCMB faiz kararı öncesinde, yatırımcıların tedbirli bekleyişi sürüyor. Yatırımlarını ekonomik gelişmelere göre yönlendirecek olan yatırımcılar, Merkez Bankası'nın nisan ayında alacağı faiz kararını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?