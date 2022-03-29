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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve döviz kuru mesajı

Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu, savaş nedeniyle yükselen emtia fiyatlarının etkilerinin Türkiye'de de gözlemlendiğini söyledi. Kavcıoğlu, küresel barışın tesisi ile enflasyonda düşüş sürecinin başlayacağını yineledi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 14:47

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve döviz kuru mesajı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı , olağan genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, "Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir.

Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biridir" değerlendirmesinde bulundu.

Kavcıoğlu, "Devreye alınacak tüm uygulamaların odağı fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır" dedi.

Şahap Kavcıoğlu, yurt dışında yerleşik kişiler ile sahip oldukları şirketlerin tasarruflarını anavatanlarında değerlendirmeleri için YUVAM hesaplarının uygulamaya alındığını da belirtti.

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