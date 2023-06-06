Merkez Bankası faiz artıracak mı? | Ekonomide uygulanacak yeni politikalar bekleniyor

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması sonrası izleyeceği politikalar merak ediliyor.



Piyasalar ekonomi bürokrasisine yapılacak atamaları ve Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki faiz kararını bekliyor.



FAİZDE SERT YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ



Amerikan yatırım bankası JP Morgan yayımladığı notta, politika faizinde sert yükseliş beklentisini paylaştı.



Banka, Merkez Bankası'nın faizi Haziran toplantısında yüzde 25'e çıkaracağı tahmini yaptı.



Fransız Societe Generale ise faizin 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltileceği öngörüsünde bulundu. Banka, sonraki iki ayda da faiz artışlarının devamını bekliyor.



YAVAŞ VE KADEMELİ DEĞİŞİM



Politikalarda radikal bir değişim yerine daha yavaş ve kademeli değişim bekleyenler de var.



İktisatçı Prof. Dr. Sinan Alçın, terse doğru bir dönüş sinyali olarak değerlendirme yaparken "Aslında normalleşme yönünde bir hedef görüyoruz. Seçim öncesi dönemdeki kadar politika yapıcılar bonkör davranmayacak." dedi.



Bu durumun sonucunun herkes açısından fiyat istikrarının sağlanması olarak ifade eden Alçın, "Ciddi anlamda bir acı reçete toplumu bekliyor." diye konuştu.



Öte yandan Ekonomist Seltem İyigün ise "Yeni ekonomi programı ile çelişkili olmayacak diye değerlendiriyorum." dedi.



Seltem, "Eskiden olduğu gibi faizlerin artırılıp ülkeye sıcak para çekilmesi sıcak ama volatil para ile TL'nin üzerindeki baskının azaltılacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

