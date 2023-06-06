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Merkez Bankası faiz artıracak mı? | Ekonomide uygulanacak yeni politikalar bekleniyor

Seçimin ardından ekonomi yönetimi değişti. UIuslararası piyasa kurallarına bağlı bir isim olan Mehmet Şimşek dümene geçti. Gözler ekonomide uygulanacak yeni politikalara çevrildi. Özellikle faizle ilgili atılacak adımlar yakından takip edilecek.

Merkez Bankası faiz artıracak mı? | Ekonomide uygulanacak yeni politikalar bekleniyor
Mehmet Şimşek'in ekonomide adımları neler olacak? (Yeni dönem için uzman yorumu)

Mehmet Şimşek'in ekonomide adımları neler olacak? (Yeni dönem için uzman yorumu)

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Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması sonrası izleyeceği politikalar merak ediliyor.

Piyasalar ekonomi bürokrasisine yapılacak atamaları ve 'nın 22 Haziran'daki faiz kararını bekliyor.

FAİZDE SERT YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Amerikan yatırım bankası JP Morgan yayımladığı notta, politika faizinde sert yükseliş beklentisini paylaştı.

Banka, Merkez Bankası'nın faizi Haziran toplantısında yüzde 25'e çıkaracağı tahmini yaptı.

Fransız Societe Generale ise faizin 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltileceği öngörüsünde bulundu. Banka, sonraki iki ayda da faiz artışlarının devamını bekliyor.

YAVAŞ VE KADEMELİ DEĞİŞİM

Politikalarda radikal bir değişim yerine daha yavaş ve kademeli değişim bekleyenler de var.

İktisatçı Prof. Dr. Sinan Alçın, terse doğru bir dönüş sinyali olarak değerlendirme yaparken "Aslında normalleşme yönünde bir hedef görüyoruz. Seçim öncesi dönemdeki kadar politika yapıcılar bonkör davranmayacak." dedi.

Bu durumun sonucunun herkes açısından fiyat istikrarının sağlanması olarak ifade eden Alçın, "Ciddi anlamda bir acı reçete toplumu bekliyor." diye konuştu.

Öte yandan Ekonomist Seltem İyigün ise "Yeni ekonomi programı ile çelişkili olmayacak diye değerlendiriyorum." dedi.

Seltem, "Eskiden olduğu gibi faizlerin artırılıp ülkeye sıcak para çekilmesi sıcak ama volatil para ile TL'nin üzerindeki baskının azaltılacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Piyasalarda "Mehmet Şimşek" beklentisi

Piyasalarda "Mehmet Şimşek" beklentisi

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