Mehmet Şimşek'in ekonomide adımları neler olacak? (Yeni dönem için uzman yorumu)
Dün görevi devralan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir ihtimali kalmamıştır. Kurala dayalı bir ekonomi özlenen günlere dönmememizi sağlayacaktır." dedi. Şimşek'in göreve gelmesi sonrası Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başladı. Borsa, mart ayından bu yana ilk kez 5 bin 200 puanı aştı. Peki, faiz politikası değişecek mi? Ekonomide hangi adımlar atılacak? Ekonomist Özlem Derici Şengül, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.