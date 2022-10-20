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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Ekonomistlerin faiz beklentisi neydi? (2022 Ekim ayı PPK faiz toplantısı kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı sona erdi ve faiz kararı açıklandı. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merakla beklenen faiz toplantısı sonlandı. Merkez Bankası, politika faizini 1,5 puan düşürerek yüzde 10,5'e çekti. Merkez'in son üç aydaki faiz indirimi 3,5 puanı buldu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Ekonomistlerin faiz beklentisi neydi? (2022 Ekim ayı PPK faiz toplantısı kararı)

tarafından belirli tarihlerde düzenlenen faiz toplantısıyla birlikte kararlar açıklanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Eylül ayında düzenlenen toplantıda politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirmişti. 

MERKEZ BANKASI KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.

Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.

PİYASALAR NE BEKLİYORDU?

Ekonomistler politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyordu.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Ekonomistlerin faiz beklentisi neydi? (2022 Ekim ayı PPK faiz toplantısı kararı) - 1

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU TAHMİNİ

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Ekonomistlerin faiz beklentisi neydi? (2022 Ekim ayı PPK faiz toplantısı kararı) - 2

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,82 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,07'den 23,61'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 49,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 29,7 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY BEKLENTİSİ

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye düştü.

'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 11,22 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 9,41 olarak belirlendi.

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