TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot...
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan'a enflasyon ve para politikasının yanı sıra asgari ücret, swap kanalları, kredi kartı ve yeni banknotlar gibi birçok soru yöneltildi. Merkez Bankası toplantısından öne çıkanlar başlıklar...
ENFLASYON TAHMİNİ 2 PUAN YÜKSELDİ
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artışla yüzde 38'e yükseldi. Yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 olarak belirlenmişti. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu.