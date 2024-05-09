TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot...

KREDİ KARTINA EK ÖNLEM YAPILACAK MI?

Kredi kartlarında sadece azami faizi düzenleme yetkileri olduğunu belirten Karahan, "Faiz konusunda yakın dönemde bir ayarlama yaptık. Gelen veriler, bunun epey bir makulleştirdiğini söylüyor. Her türlü kredi gelişmelerini yakından takibe diyoruz. Şu aşamada ben ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum. Talep konusunda biz ek sıkılaşmayı mart ayı sonunda yaptık. Bizim elimizdeki veriler, kredi kartı ile yapılan harcamalar zayıflamayı işaret ediyor. Saha gözlemlerimiz var. Kapsamlı bir ekibimiz var. Epey nabız tutuyoruz. Gelen işaretler talepte dengelenmenin başladığını gösteriyor." şeklinde konuştu.