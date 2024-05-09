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TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot...

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan'a enflasyon ve para politikasının yanı sıra asgari ücret, swap kanalları, kredi kartı ve yeni banknotlar gibi birçok soru yöneltildi. Merkez Bankası toplantısından öne çıkanlar başlıklar...

TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot... - 1

ENFLASYON TAHMİNİ 2 PUAN YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artışla yüzde 38'e yükseldi. Yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 olarak belirlenmişti. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu.

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

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TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot... - 2

ENFLASYONDA ZİRVE NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda zirvenin mayıs ayında görüleceğini açıkladı. Karahan, geçen yılın baz etkisi ve doğalgaz sübvansiyonu etkisiyle enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 seviyesinde olacağını öngördüklerini söyledi.

Karahan, "İlk 4 ayda 4 puana yakın ilave enflasyon gerçekleşti. Bunu tamamen telafi etmek ek sıkılaştırma ile dahi pek kolay görünmüyor. Hedefte yüzde 36'dan yüzde 38'e yapılan ayarlamanın sebebi bu kapsamdadır." dedi.

TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot... - 3

EK FAİZ ARTIŞI MÜMKÜN MÜ?

Yılın geri kalanında enflasyonda düşüş döneminin başlayacağını söyleyen Karahan, daha fazla faiz artışına açık kapı bıraktı.

Karahan, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde, belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri, öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Son dönemde enflasyon ana eğilimi öngörülerimizden daha yüksek gerçekleşti. Para politikasında sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdüreceğiz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız." dedi.

TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot... - 4

REZERV VE KUR HEDEFİ VAR MI?

Enflasyon düştükçe rezervlerin düzeleceğini belirten Karahan, Merkez Bankası'nın rezerv ve kur hedefi olmadığı söyledi.

Karahan, "Enflasyon hedefine engel olacak bir işlem yapmamaya gayret ediyoruz. Dönem dönem TL'ye çok talep olunca bizim için rezerv biriktirme fırsatı oluyor. Kur hedefimiz yok, serbest piyasada döviz arz talebiyle oluşuyor." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot... - 5

SWAP KANALLARI AÇILACAK MI?

Son dönemlerde Londra swap kısıtlamaları ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Toplantıda bu konuya dair bir soru yöneltildi.

Karahan, swaplar konusunda yetkinin Merkez Bankası'nda olmadığını ve düzenlemeyi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yaptığını söyledi.

TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot... - 6

ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Merkez Bankası'nın asgari ücret görüşmelerinde taraf olmadığını vurgulayan Karahan, "Asgari ücret konusu TCMB uhdesinde değil, dolayısıyla bir tavsiye verilmesi söz konusu değil. Ücretlerin yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu, birinci yapmamız gereken şey kalıcı fiyat istikrarını sağlamak. Asgari ücrette tek artış olacağı dillendirildiği için bunu varsaydık." ifadelerini kullandı.

Karahan, reel ücret artışlarının talebi desteklediğini de sözlerine ekledi.

TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot... - 7

KREDİ KARTINA EK ÖNLEM YAPILACAK MI?

Kredi kartlarında sadece azami faizi düzenleme yetkileri olduğunu belirten Karahan, "Faiz konusunda yakın dönemde bir ayarlama yaptık. Gelen veriler, bunun epey bir makulleştirdiğini söylüyor. Her türlü kredi gelişmelerini yakından takibe diyoruz. Şu aşamada ben ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum. Talep konusunda biz ek sıkılaşmayı mart ayı sonunda yaptık. Bizim elimizdeki veriler, kredi kartı ile yapılan harcamalar zayıflamayı işaret ediyor. Saha gözlemlerimiz var. Kapsamlı bir ekibimiz var. Epey nabız tutuyoruz. Gelen işaretler talepte dengelenmenin başladığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot... - 8

500 ve 1000 TL BANKNOT İDDİASI

Karahan'a uzun zamandır gündemden düşmeyen 500 ve 1000 TL'lik banknot iddiaları da soruldu.

Yeni banknot basımına kapıyı kapatmayan Karahan, "Üst kupür banknota ihtiyaç olup olmadığı bir çok faktöre bağlı. Finansal analizlere, teknik değerlendirmelere göre biz buna karar veriyoruz. Bu kapsamda tedavüldeki küpür kompozisyonlarının değişimlerini dikkate alıyoruz. Bu yaptığımız analizler sonucunda ihtiyaç olursa gerekli adımları atacağız." dedi.

TCMB Başkanı Karahan'dan önemli açıklamalar: Kredi kartı, asgari ücret, swap, yeni banknot... - 9

KKM NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kur korumalı mevduatların 70 milyar dolara indiğini ifade eden Karahan, "Bu miktarın yüzde 90-95'i döviz dönüşümlü KKM. Bundan sonra kademeli bir azalış öngörüyoruz. KKM'nin kalan kısmının da TL'ye geçecek şekilde ilerlemesini öngörüyoruz." dedi.

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