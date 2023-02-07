Merkez Bankası'ndan deprem bölgeleri için kredi ve bağış kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinde vade süresinin uzatıldığını ve yardım kuruluşlarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat verildiğini açıkladı.

Açıklama Merkez Bankası'ndan yapıldı. Buna göre, Merkez Bankası, AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarının oluşturduğu deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalara talimat gönderdi.

Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların desteklenmesine yönelik de bir karar aldı. Buna göre, deprem bölgelerindeki firmaların reeskont ve yatırım avans kredi ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı getirildi. Ayrıca, 6 Şubat öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı reeskont kredilerine de, 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verildi.