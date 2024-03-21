Dolar bugün ne kadar? (21 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Bugün iç veri gündeminde haftalık para banka istatistikleri de takip edilecek.

Bankacıların hesaplamalarına göre, geçen hafta TCMB net rezervleri 1.2 milyar dolar civarında düşüş gösterdi.

Rezervlerde haftalık döviz alım-satımı fark, bir önceki hafta döviz rezervlerde 8.5 milyar dolar düşüş yaratırken, geçen haftaki etki ise 5.5 milyar dolar hesaplanıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Banka, bu yıl üç kez faiz indirimine gideceğine yönelik beklentisini değiştirmedi. Fed ayrıca güçlü ekonomik büyümenin devam edeceğini teyit etti.