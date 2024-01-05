Mevduat faizlerinde düşüş başladı

Bankaların mevduat faizlerini düşürmeye başladığı bildirildi. Mevduattaki yüksek faizler ve daralan kredi talebinin faiz marjları zorlamaya başladığı ifade edildi.

Bankacılık kaynakları, yıl sonunda TCMB verilerine göre yüzde 52'yi aşan üç aylık ortalama mevduat faizlerinin yılın başından itibaren bazı bankalarda yüzde 44'lere kadar gerilediğini söyledi.



Kaynaklar, bu gerilemede fonlama maliyetlerinin bankaları ciddi düşündürdüğünü belirtti. Bankaların 'spread'leri yönetmek için oranları aşağı çekmeye başladığı kaydedildi.



Bir kaynak, "Bankalar maliyetleri kontrol etmeye çalışıyor. Artık enflasyona endeksli tahvillerin de eskisi kadar bankalara pozitif katkısı olmayacak" dedi.



KREDİ-MEVDUAT ORANI DÜŞÜYOR



Politika faizindeki artışın yanı sıra bankaların daha fazla mevduat faizi sunması TL mevduatlara olan talebi artırdı. Yüksek faizlerden dolayı kredi talebi ise geri çekildi.



Böylece TL kredi/mevduat rasyosu da geriledi. TL kredilerin yurtiçi TL mevduatlara oranı geçen sene ocak ayındaki yüzde 110 seviyesinden kasım ayında yüzde 95'lere indi.



Bu durum bankaların yüksek faizle daha fazla mevduat tuttuğunu, ancak yüksek faizden dolayı kredi talebindeki geri çekilmenin etkisiyle maliyet baskısı olduğu anlamına geliyor.



