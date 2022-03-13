Moskova Borsası bu hafta da kapalı kalacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle iki haftadır kapalı olan Moskova Borsası bu hafta da kapalı olacak.



Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 14-18 Mart'ta da devam edilmeyeceği belirtildi.



Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşarken, borsada da yüzde 30'u geçen sert satışlar görülmüştü.

Moskova Borsası'nda 28 Şubat'tan bu yana işlem gerçekleştirilmiyor.