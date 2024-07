Muğla'ya 1 milyondan fazla İngiliz turist geldi

Doğal güzellikleri ve antik kentleriyle dikkati çeken 350 bin yatak kapasiteli Muğla, bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda misafiri konuk ediyor.



Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü destinasyonlara sahip bölgeyi tercih eden turistler arasında İngilizler yine ilk sırada yer alıyor.



Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yeryüzü cenneti Muğla'nın, Türkiye ve dünyanın turizm cenneti olduğunu, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini ifade etti.



Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını belirten Akbıyık, şunları söyledi:



"1 Ocak-30 Haziran döneminde kente gelen turist sayısı 1 milyon 251 bin 796'ya ulaştı. Bunun 594 bin 991'ini İngilizler oluşturdu. İngiltere Muğla ve Türkiye için bir ana pazar. İngiltere'den sonra en fazla turist 116 bin 623 kişiyle Rusya, 101 bin 938 kişiyle Polonya, 80 bin 923 kişiyle Almanya, 30 bin 134 kişiyle Hollanda ve 327 bin 187 kişiyle diğer ülkelerden gelen turistlerden oluşuyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artış var."



Akbıyık, yabancı turist sayısındaki artışın gelecek aylarda devam etmesini beklediklerini dile getirdi.



Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın geçen yıl yaklaşık 3 milyon turist ağırladığını vurgulayan Akbıyık, kentte yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlerin de yoğunluk oluşturduğunu her yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon civarında da yerli turistin kenti ziyaret ettiğini kaydetti.



Vali Akbıyık, İngiltere'nin Muğla ve Türkiye için de en büyük kaynak pazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da kente en çok İngiltere'den turist geldiğini söyledi.



Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını anlatan Akbıyık, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla'nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıktığını vurguladı.



Kentte yılın 12 ayı kültür, sanat ve spor aktivitelerinin sürdüğünü anlatarak, bir önceki yıldan daha fazla turisti bu yıl ağırlamayı planladıklarını ifade etti.



İNGİLİZLER MARMARİS'TEN VAZGEÇMİYOR



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise Marmaris'in ana pazarının İngiltere olduğunu ve bu pazarın her yıl artarak devam ettiğini söyledi.



Geçen yıl bölgeye gelen İngiliz turist sayısında artış yaşandığını ve bu yıl da artışın sürdüğünü belirten Esin, "Martın ilk haftası ilk uçuşlarımız İngiltere'den başladı. İlk turistlerimiz geldi o günden bu güne sayısal olarak artarak devam etti. Sayısal olarak İngiliz ve Polonya pazarında artış var. Geçen yıla göre yüzde 12 artış yaşandı." dedi.



Esin, sayısal artışın yaşandığını ancak son dönemde yaşanan fiyat artışının turizme olumsuz yansıdığına değinerek, "Sayısal artış var ama harcamalara yansımıyor. Fiyatların artmış olması turizme olumsuz yansıyacak. Genel ve yerel yönetimler fiyat artışına acilen çözüm bulmalı yoksa ileriki yıllarda çok büyük sorun yaşayabiliriz." diye konuştu.



Esin, İngiliz turistlerin önümüzdeki aylarda da bölgeye gelmeye devam edeceğini aktardı.