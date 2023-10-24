Norveç Varlık Fonu 3. çeyrekte 34 milyar dolar zarar etti

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.



Fonun, Norveç dışında 70 ülke ve 9 bin 228’den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5’ini elinde tutuyor. Fon, son yıllarda yoğun olarak yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor.



Fonun piyasa değeri 30 Eylül 2023 itibarıyla 14 trilyon 801 milyar Norveç kronu (1 trilyon 340 milyar dolar) oldu.