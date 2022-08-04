Ön ödemeli konut satışında düzenleme: Teslim süresi 48 aya çıkıyor

Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut satışına ilişkin yönetmeliği değiştirdi.



Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, 2014 yılında çıkarılan yönetmelikteki konut teslim süresinde değişiklik öngörüyor.



Türkiye genelinde haziranda 150 bin 509 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 22,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 artış gösterdi.

Buna göre, ön ödemeli konut satışında, sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek şekilde uygulanan konut devir veya teslim süresi uzatılıyor.



1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu oldu.



Teslim süresinin, her durumda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyeceği hükme bağlandı.