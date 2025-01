Otomotivde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024'te yüzde 0,5 oranında artarak 1.238.509 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 1,3 oranında artarak 980.341 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258.168 adet oldu.



ODMD'nin açıkladığı verilere göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Aralık ayında yüzde 7,3, otomobil pazarı yüzde 6,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9,9 oranında arttı.



Aralık ayında kampanyaların da etkisiyle otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Aralık ayına göre yüzde 7,3 artarak 170.249 adet oldu. otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 134.811 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,9 artarak 35.438 adet oldu.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı on yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,1, otomobil pazarı on yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,6 artış gösterdi.



Hafif ticari araç phazarı ise, on yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 22,8 artış gösterdi.



EN ÇOK HANGİ SEGMENT ARAÇAR SATILDI



Otomobil pazarının yüzde 85,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 543.427 adetle yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 291.689 adetle yüzde 29,8 pay aldı.



OTOMOBİL TİPLERİNE GÖRE SUV'LAR LİDER



Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise SUV araçlar liderliği kaptırmadı.



Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yüzde 56,8 pay, 556.548 adetle gövde tipi SUV araçlar oldu.



SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 248.902 adet satış ile Sedan, yüzde 16,8 pay ve 164.443 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.



BENZİNLİ ARAÇLAR LİDER



Yakıtlarına göre ise benzinli araçların satışı ilk sırada yer aldı.



Satılan araçların toplamında benzinli araçlar, yüzde 60,1'le 588 bin 914 adet satıldı. Hibrit otomobil satışları 184 bin 177 adetle yüzde 18,8 pay,

elektrikli otomobil satışları 105 bin 315 adetle yüzde 10,7 pay ve dizel otomobil satışları 95 bin 985 adetle yüzde 9,8 pay, otogazlı otomobil satışları ise 5 bin 950 adetle yüzde 0,6 pay olarak gerçekleşti.



‘BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR YIL OLDU’



ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Yıla farklı bir beklenti ile başlamıştık, fakat 2024 beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. İlk çeyrek çok hareketli başladı, Nisan’da keskin bir düşüş yaşandı. Yaz aylarında ise GSR regülasyonları ve markaların agresif kampanyaları yıla damgasını vurdu” dedi.



ÖTV’de güncelleme yapılmadığını da vurgulayan Bozkurt, “Matrah güncellemesi bu yıl da yapılmadı ve böylede matrahlar iki yıldır değişmemiş oldu. Ayrıca, eskiden satışların yüzde 70’i kredili olurdu, artık bu oran yüzde 10’lara düştü” ifadelerini kullandı.



ODMD Başkanı Bozkurt, otomotiv sektöründe tarihi değişimlerin yaşandığını da kaydederek, “Dünyada 100 yıllık yaşanan değişime şahit oluyoruz, otomobillerin teknolojisi ve ürünün kendisi değişiyor. İş yapış biçimleri değişiyor, 5-10 yıl içerisinde iş yapış şeklimiz çok farklı bir noktaya gidebilir. 37 milyar doların üzerinde bir ihracat ile ülkenin ihracat şampiyonu otomotiv oldu. Üreticilerimiz başta olmak üzere değişen şartlara uyum sağlayarak ülke olarak otomotiv sektöründe öne çıkabiliriz ve gelecek hazır hale gelebiliriz” ifadelerini kullandı.



Bozkurt, otomobillere uygulanan ÖTV sisteminin yenilenmesi gerektiğini de belirterek, “Yepyeni bir vergi sistemi getirilmeli, motor hacmine dayalı sistemi biz tutmak istesek de gelişmeler buna izin vermeyecek ve bu sistemin değişmesi zaten gerekecek. Araç parkı gittikçe yaşlanıyor. Bu trafik güvenliği, çevre ve ekonomiye olumsuz etki ediyor” görüşlerini paylaştı.



‘PAZAR ARTIK 1 MİLYON ADEDİN ALTINA İNMEZ’



Ali Haydar Bozkurt, 2025’te ekonomide çok büyük değişimler yaşanmaz ise, bu yıl pazarın 1 milyon adet civarında olmasını beklediklerini de aktardı. Bozkurt, “Türkiye’de pazarın artık 1 milyon adedin altına inmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.