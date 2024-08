Piyasalarda kara pazartesi yaşandı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde cuma günü açıklanan istihdam verisi piyasaları sarstı.



Temmuz istihdamı 175 bin beklenirken 114 bin kişi arttı. Bu veri ekonomide durgunluk endişelerini beraberinde getirdi. Buna Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler de eklendi.



SATIŞ BASKISI



Küresel piyasalarda cuma günü sert satış baskısı yaşandı.



Yeni haftanın ilk işlem gününde ise kayıplar katlandı.



Japonya borsası 1987 yılından bu yana en kötü gününü yaşadı.



Nikei 225 endeksinde kayıp yüzde 13'ü bulurken Güney Kore borsası yüzde 10 değer kaybetti.



BORSADA DA SERT KAYIP



Dünya borsalarında yaşanan sert kayıplar içeriyi de etkiledi.



Borsa İstanbul yüzde 6,72 değer kaybıyla açıldı.



Borsa, seans başlamadan devre kesti.



İşleme başlamasının ardından düşüş yüzde 7'ye ulaştı. Devre kesici ikinci kez çalıştı.



Global ekonomide riskin artmasıyla dolar kuru da 33 lira 40 kuruşu test etti.



BITCOIN 50 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ



Düşüşlerden kripto paralar da etkilendi.



Bitcoin ve Etherium yüzde 15'e yakın kayıp yaşadı. Bitcoin'in şubat ayından bu yana ilk kez 50 bin doların altına indi.



Durgunluk endişeleri petrolde talebin düşeceği tahminlerini doğurdu.



Brent petrol yeni haftada yüzde 3 kayıpla 76 dolara indi.



"HER ZAMAN YÜKSELİŞİN BİR DÜŞÜŞÜ VARDIR"



Ekonomist Taner Özarslan, NTV'ye yaptığı değerlendirmelerde "Enflasyonun artık eskisi kadar güçlü olmadığını ama faizlerin hala güçlü olduğunu ve yüksek faizin de resesyon ortaya koyabileceğini görmeye başladık." dedi.



Temmuz ayı itibarıyla kripto paralarda ve altında her şeyin zirve seviyesinde olduğunu hatırlatan Özarslan, "Her zaman yükselişin bir düşüşü vardır." ifadelerini kullandı.