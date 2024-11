PTT'den Gazze'deki soykırım için "Yüreğimde Filistin" anma pulu

İçinde çocukların ve kadınların olduğu on binlerce Filistinlinin şehit edildiğine dikkat çeken Uraloğlu, "İnsani yardımın kesildiği, güvenli bölge ilan edilen yerlerin bombalandığı, doktor ve hemşirelerin öldürüldüğü, ambulansların vurulduğu, insani yardımların ulaşımının engellendiği, kara, hava ve denizden ablukaya alınan topraklarda büyük bir insani kriz yaşanıyor. Masum bebeklerin katledilmesini, çadırlarında masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç, hiçbir ideoloji meşru göremez, gösteremez." dedi.

"FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİM İÇİN BİR DAVA NİTELİĞİNDE"



Uraloğlu, Filistin'in tüm İslam Alemi nazarında büyük bir manevi değeri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Filistin’in özgürlüğü bizim için bir dava niteliğinde. Bu zulme açıktan ve net bir şekilde hayır diyebilen tek dünya lideri de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun şahsında birleşen aziz milletimiz dışında bu zulmün sona ermesine çok fazla gayret eden göremiyoruz.



Türkiye olarak bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba gösteriyoruz. Başta Filistin olmak üzere tüm Ortadoğu’da kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, Türk milletinin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu anlatarak "15 Kasım 1988'de Filistin Devleti bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye, Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. Geçmişte de kardeştik bugün de ve gelecekte de bu kardeşliğimiz devam edecektir." dedi.



ANMA PULLARIYLA GAZZE’DE YAPILAN SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİLECEK

PTT'nin duayen savaş muhabiri, fotoğrafçı ve televizyon yapımcısı Coşkun Aral’ın çektiği fotoğrafları kullanarak hazırladığı "Yüreğimde Filistin” konulu anma pullarıyla Gazze’de yapılan soykırıma dikkat çekip kamu farkındalığını oluşturmasına verdikleri değeri ifade eden Uraloğlu, “Sayın Coşkun Aral’a da bazen bin bir sözcükle anlatamadıklarımızı tek bir karede anlatmayı başaran eşsiz fotoğrafları için teşekkür ediyorum. Eline, gözüne, objektifine, yüreğine sağlık diyorum. Bu eşsiz fotoğraflarla harmanlanan pullarımız da Filistinliler için beslediğimiz kardeşlik duygularını iliklerimize kadar hissedeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SOYKIRIMI ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"



2013 yılında basılan ve üzerinde Mescid-i Aksa ile Sultan Ahmet Cami’nin bulunduğu Türkiye Filistin ortak pulu, iki ülke halkları arasındaki kardeşliği ölümsüzleştirdiğini kaydeden Uraloğlu, "Yarın itibariyle 105 bin tirajlı 1 anma pulu ile 5’er bin tirajlı 3 adet seri numaralı anma pulu, 7 bin 500 adet ilkgün zarfı ve bu ürünlerin içerisinde yer aldığı 5 bin pul portföyünü hem tedavüle hem de sizlerin takdirine sunacağız. Filistin’de yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistin’i yüreğimizde taşıyacağız." dedi.

"PTT PUL MÜZESİ EŞSİZ BİR KÜLTÜR MERKEZİ"



PTT Pul Müzesi’nin Dünya Pulları, Osmanlı Devleti Pulları, Anadolu Hükümeti Pulları, Türkiye Cumhuriyeti Pulları ve 7 ayrı temadan oluşan tematik pulların modern müzecilik anlayışı ile sergilendiği eşsiz bir kültür merkezi olduğunu belirten Uraloğlu, "Osmanlı Devleti’nin son yılları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını da içine alan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerinden izler taşıyan paha biçilmez koleksiyonlardan oluşan bir kültür mirasına ev sahipliği yapmaktadır." şeklinde konuştu.

"PUL BAYRAK GİBİDİR"



Bakan Uraloğlu, pulun bir miras, kültür ve kimileri için vazgeçilmez bir tutku olduğunun altını çizerek “Pulları biraz dikkatle incelediğinizde basıldıkları dönemin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerinden izler taşıdığını görebilirsiniz. Hepsinden de önemlisi pul basmak, aynı para basmak gibi bir bağımsızlık ve egemenlik alametidir. Pul bayrak gibidir." dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1 Ocak 1863’te ilk yapışkan posta pulunu bastığını ve 1875 yılında Genel Posta Birliği'nin kurucu üyesi olduğunu anımsatan Uraloğlu, "İlk pul dizaynı Türk hükümdarlık amblemi olan tuğraydı. Bu pul İstanbul matbaasında çizildi ve milletimizin bağımsızlığının yeni bir emaresi olarak tarihteki yerini aldı.

Böylece Osmanlı İmparatorluğu Asya'da Rusya'dan sonra yapışkan posta pullarını basan ikinci bağımsız ülke oldu." ifadelerini kullandı. 1923 yılında Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte de postacılık hizmetlerinin çok daha modern bir hale geldiğini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye’nin kendi posta pullarını ustaca dizayn edip üretmeye devam ettiğini kaydetti.

PTT tarafından basılan pulların vatandaşların mektuplarında yer almanın yanı sıra basıldığı dönemin önemli olay ve gelişmelerini de gelecek nesillere aktaran tarihi bir belge niteliği de taşıdığını ifade eden Uraloğlu, "Tarihe Tanıklık Eden Koleksiyonlar sloganı ile ziyarete açılan müzemizde, 1863 yılında tedavüle sunulan ilk puldan günümüze kadar basılan tüm pullara yer verilerek eşsiz bir koleksiyon sergileniyor. Hatırlarsanız geçen yılki 29 Ekim’de de Cumhuriyetimizin ilanının 100’üncü yılına özel tasarlanan 100’üncü yıl pulumuzu da müze koleksiyonumuza ekleyerek, vatandaşlarımızın ilgisine sunmuştuk." şeklinde konuştu.

PTT PUL MÜZESİ'Nİ 531 BİN 901 KİŞİ ZİYARET ETTİ

PTT Pul Müzesi’ni açıldığı günden bugüne 531 bin 901 kişi tarafından ziyaret edildiğini aktaran Uraloğlu, "Sadece 2024 yılında ise şu ana kadar 90 bin 604 kişi ziyaret etti. Bu vesileyle pullar sayesinde geçmişten günümüze gerçekleştirilen bu eşsiz tarih yolcuğuna tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ziyaretlerin ücretsiz olduğunu da tekrar hatırlatmak istiyorum." dedi.