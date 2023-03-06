Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulunca, Google ekonomik bütünlüğüne soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurul, 12 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantıda, arama hizmetleri pazarında yer alan 'Alphabet Inc.', 'Google LLC', 'Google International LLC', 'Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün, pazardaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.



Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, ciddi ve yeterli bulan kurul, belirtilen şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.