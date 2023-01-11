Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin TL üstü telefonlara taksit düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında telefon fiyatına ilişkin sınırı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksit kararı paralelinde yukarı çekti.



Daha önce, fiyatı 5 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 taksit uygulanırken, satış fiyatına ilişkin bu sınır 12 bin TL'ye çıkarıldı. Buna göre fiyatı 12 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay vade uygulanabilecek.

YENİLENMİŞ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ DEĞİL



Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte yaptığı düzenlemeye göre, bu sınır yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları için uygulanmayacak.

12 BİN TL'YE KADAR 12 TAKSİT İMKANI



BDDK, 5 gün önce yaptığı düzenlemeyle fiyatı 12 bin TL'ye kadar olan cep telefonu satışlarında taksit sınırını 12 aya çıkarmıştı.

