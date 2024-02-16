Restoranda fiyat listesi uygulaması: Esnafın kafası karıştı

Abdurrahman Işıksever, "Kimse uygulamanın tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Bunların kamu spotuyla duyurulması bence daha güzel olur." dedi.

ESNAF DESTEK BEKLİYOR



Yüksek fiyatların esnafı da mağdur ettiğini belirten Işıksever, geçtiğimiz yıl 2 binden fazla lokantanın kapandığını bildirdi. Komite üyesi Servet Alkan ise bu durumun önüne geçilmesi için teşviklerin artması gerektiğini vurguladı.



Alkan, "Fiyat yansımalarından dolayı restoranda, dışarıda yemek yeme azalmaya başladı. O yüzden devletimiz de bu konuda bize destek olursa biz de bunu fiyatlara çok yansıtmayız." diye konuştu.

"BİZ DE KAZANMAK ZORUNDAYIZ"



Komisyon üyesi Beril Anaç da yüksek fiyat eleştirilerine yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:



"Biz de kazanmak zorundayız ki harcayalım. Bunların hepsi satış fiyatlarına yansımak zorunda kalıyor."