İstiklal Caddesi'ndeki kafe ve restoranlara menü denetimi
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile kafe ve restoranlarda 1 Ocak itibarıyla ücretlerin yer aldığı menülerin giriş ve içeride müşterilerin rahatlıkla görebileceği noktalarda bulundurulması zorunluluğu getirildi. Zabıta ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde bulunan işletmeler denetlendi. Yönetmelik gereği kurallara uymayan işletmelere ürün başına 2 bin 172 lira ceza yazılıyor.
Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, kafe ve restoranlara ücretlerin yer aldığı menülerin işletmelerin girişinde ve içeride sergileme zorunluluğu getirildi.