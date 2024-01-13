İstiklal Caddesi'ndeki kafe ve restoranlara menü denetimi

"TURİSTLERİ DE BU ŞEKİLDE KANDIRIYORLARDI, ONLARA DA O FIRSAT VERİLMEYECEK"

Yemek yemek için restorana gelen Berat Denizoğlu, "Restoranlara girdiğimiz zaman oturup bazen menüye bakıyoruz, fiyatlar uymuyor ve geri çıktığımız durumlar oluyor. Restoran girişinde bu fiyatları gördüğümüz zaman, eğer bütçemize uyuyorsa değerlendiriyoruz. Bütçemize uymuyorsa başka yerlerde yemeğimizi yiyoruz. Bence gayet güzel bir uygulama, tebrik ediyorum." dedi.

Bir diğer müşteri Asya Çakır ise, "Gerçekten çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. İnsanlar menüye baktıkları zaman fiyat nedir? Ne yediğini ne yiyebileceğini daha iyi biliyorlar. Denetleme konusu da çok güzel. Çünkü göstermelik bir şey olmayacak demek ki. Turistleri de bu şekilde kandırıyorlardı, onlara da o fırsat verilmeyecek. O yüzden denetlenmeli ve denetlenmeye devam edilmeli diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.