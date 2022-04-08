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Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 11 Nisan itibarıyla 300 baz puan indirerek yüzde 17'ye çekti.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 12:22

Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

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-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rus ekonomisine yönelik dış koşulların zorlu olduğu ve büyümenin önünde engel teşkil ettiği belirtildi.

Mali istikrara yönelik risklerin devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Sermaye kontrollerine yönelik önlemlerin de etkisiyle bu risklerdeki artış durmuştur" ifadesi kullanıldı.

1050 BAZ PUAN ARTIRMIŞTI

Yıllık enflasyonun baz etkisi nedeniyle artmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, fiyat artışlarındaki hızın ise yavaşladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 17’ye düşürme kararı almıştır. Bugünkü karar ekonomideki risklerin yeniden dengelenmesini yansıtmaktadır. Önümüzdeki toplantılarda faiz oranını düşürmeye devam etme olasılığının bulunduğunu varsaymaktayız" ifadelerine yer verildi.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna saldırısının ardından 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı.

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