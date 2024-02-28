Rusya'dan ABD yaptırımlarına karşı kripto para adımı

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren yasayı kabul etti.



Duma'da düzenlenen oturumda, dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasını içeren yasa kabul edildi. Buna göre, para birimi düzenleme kanunu çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında ödeme olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek.



Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

Duma Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, söz konusu kararı “tarihi” şeklinde tanımlayarak, “Çünkü Rus ithalatçı ve ihracatçıların dijital finansal varlıkları kullanarak bankacılık sistemini atlayıp, yabancı şirketlerle karşılıklı anlaşmalar yapmasına olanak tanınacaktır. Dost olmayan ülkeler de dahil olmak üzere dış etkiler en aza indirilecektir.” değerlendirmesinde bulundu.



Yaptırımlar kapsamında mali mesajlaşma sistemi SWIFT’ten 2022'de çıkarılan Rus bankalarının uluslararası ödemeler konusunda yaşadığı sorunlar son dönemde artmıştı.



ABD, RUSYA ÜZERİNDEKİ BASKISINI ARTIRDI



ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD'nin yabancı finans kuruluşlarına yaptırım uygulama tehdidinin Rusya ile Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kazakistan gibi ülkeler arasındaki finansal akışı önemli ölçüde değiştirdiğini belirtti.



Adeyemo'ya göre ABD'nin aralık ayında yayımladığı başkanlık kararnamesinin ardından Rusya'ya yönelik uluslararası fon hareketleri azaldı.



ABD, aralık ayında yayımladığı başkanlık kararnamesi ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımları delmesine yardımcı olan üçüncü ülkelerdeki finans kuruluşlarına yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.



Adeyemo, "Benim görebildiğim verilerde, finansal akışta belirgin bir fark tespit ettim. Bunlar muhtemelen kurumlar tarafından engelleniyor" dedi.